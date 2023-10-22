جمعية الأورمان تجري 6578 عملية جراحية بأسيوط

نفذت جمعية الأورمان عدد 6578 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا تمامًا لغير القادرين بمدن ومراكز محافظة أسيوط فضلًا عن تسليم 3498 نظارة طبية لغير القادرين منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن وذلك بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة فى القاهرة وفى أسيوط.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة أسيوط وجمعية الأورمان وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه لافتًا إلى أن عمليات العيون تتم فى أكبر المراكز الطبية المتخصصة والعالية الجودة والتى تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة أسيوط وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى مراكز المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان إنه يتم تنظيم شهريًا ما لا يقل عن 4 قوافل شهرية بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، وأن القافلة الواحدة تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة مضيفًا أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.