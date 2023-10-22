الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"العمل" تشارك في ختام فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

المؤتمر العربي السابع
المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

قالت وزارة العمل في بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة الأقصر شاركت في فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر، وبعنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودارت الفعاليات حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامتها.

 

 جاء ذلك بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعى، والبنك الدولى، وشركة «فينتك ربوز» البحرينية. 

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وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذى تضطلع به صناديق التأمين الخاصة فى توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التى تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، ومدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة فى تخطيط البرامج والمزايا التى تُقدم الخدمات التقاعدية لخلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف، فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى، بحيث تكون كافية وفاعلة فى تحقيق الحماية الاجتماعية.

 ختام فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

وأشار إلى أن وزارة العمل ومنظمات الأعمال العربية والدولية هم شركاء في هذا الدورحيث تقوم وزارة العمل بايجاد فرص عمل للحد من البطالة وزيادة الحصة التأمينية بالاضافة للعمالة غير المنتظمة والرعاية الطبية المقدمة لهم.

 ختام فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
 ختام فاعليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية


 

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