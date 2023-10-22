إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

استقبل مستشفي الفيوم العام، اليوم الأحد، 8 أشخاص مصابين، إثر حادث إصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، بطريق. الفيوم القاهرة ، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وأخطرت نيابة سنورس التي تولت التحقيق في الواقعة.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد اخطارا منقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام بأنه إستقبل 8 أشخاص مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف الي المستشفي، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم القاهرة ، وإصطدمت بالرصيف بجوار مساكن ميمنة التابعة لمركز سنورس، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة سنورس التي تولت التحقيق.

أصيب 5 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ، بطريق القاهرة- أسيوط الغربى الغربي، في نطاق محافظة الفيوم،تم نقل المصابين الى مستشفى الجامعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة طامية التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم الجامعي إستقبل 5 اشخاص مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة ملاكي وإنقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في المنطقة الواقعة ما بين كمين قصر الباسل وشركة البترول، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين التي تراوحت بين كسور وكدمات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة طامية التي تولت التحقيق في الواقعة .