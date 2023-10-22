صواريخ المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب

قصفت المقاومة الفلسطينية، جنوب تل أبيب، برشقات صاروخية قادمة من غزة، وفق نبأ عاجل أعلنته قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن قصف تل أبيب ردًا على استهداف المدنيين في غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الاحتلال، إجلاء سكان بلدة "كريات شمونة" القريبة من الحدود اللبنانية، قائلة إن "سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من تل أبيب".

يأتي هذا في أعقاب تصاعد الخوف والرعب على الحدود الشمالية، إذ أدى إلى تشتيت التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من تلك الحدود.

وكان 3 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا باستهداف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات، كما دمر معدات مراقبة، بحسب مقاطع فيديو نشرها.

سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة ومدينة جنين شمال الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

ففي قطاع غزة، استشهد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. كما استشهد عدد آخر في قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده.

قصف الاحتلال الإسرائيلي

وفي مدينة جنين، استشهد شاب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في مُخيم "جنين"، وأصيب 3 مواطنين بجروح.

أدانت الفصائل الفلسطينية هجمات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها جرائم حرب، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد هذه الاعتداءات.