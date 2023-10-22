القصة الكاملة لمقتل بائع على يد 5 أشخاص رشقا بالطوب

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة مقتل بائع على يد 5 أشخاص رشقا بالطوب لخلافات على زبون في حدائق القبة، وطالبت النيابة تحريات المباحث وذلك لإستكمال التحقيق.

كما أمرت النيابة بحبس 5 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه عقب الأنتهاء من التشريح.

واعترف المتهمين خلال تحقيقات النيابة، أن الواقعة حدثت بسبب قيام زبون بشراء أدوات من المجني عليه، وإنهم رفضوا أن يمر الأمر مرور الكرام، فتوجهوا إلى المجنى عليه لمعاتبته فدارت بينهم مشاجرة.

وأضاف المتهمون أنهم قاموا بحمل الحجارة والطوب ورشق المجني عليه بها، مما أدى إلى إصاباته ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال عم الضحية خلال التحقيقات، أن نجل شقيقه بائع يعمل بمنطقة حدائق القبة، وأشار إلى أنه قبل أيام، تشاجر مع عدد من الباعة.

وتابع: “يوم الواقعة تجدد الخلاف وتشاجروا على أولوية البيع، فتربصوا له وافتعلوا مشاجرة تبادلوا خلالها رشق الحجارة”.

ومن جانبه استمعت النيابة لأقوال شهود العيان، حيث أكدوا أن خلافا نشب بينهم والمجني عليه الذي تربطهم به علاقة جيرة وعمل في مجال البيع، وأنه اشتد الخلاف بينهم بسبب قيام زبون بشراء أدوات من المجني عليه، بدون ان يشتري منهم.

وتبين من معاينة النيابة إصابة المجني عليه بعدة سحجات وجروح قطعية في الرأس أدت لوفاته في الحال بعد إصابته بنزيف في المخ.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على 5 متهمين بقتل البائع فى حدائق القبة خلال مشاجرة نشبت بينهم، حرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.