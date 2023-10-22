ندوة لشباب الشرقية عن التنمر وخطورته على الفرد والمجتمع

قال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم بعد غدٍ الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان "التنمر وخطورته على الفرد والمجتمع".

ولفت إلى أنه سيتم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة سيحاضر فيها الشيخ عاطف محمد شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، ويشرف عليها باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن عناصر الندوة ستضم مواضيع:تعريف التنمر وأنواعه، أسباب التنمر، مواقف الإسلام من التنمر، آثار التنمر وخطورته على الفرد والمجتمع، كيف يمكن مكافحة التنمر والقضاء عليه.