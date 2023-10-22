قوات الاحتلال تعتقل 52 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 52 فلسطينيًا على الأقل، إضافة إلى عدد لم يتسن حصره من عمال قطاع غزة الهاربين من جحيم الاضطهاد والعنف في أراضي الـ 48 عمال داخل إسرائيل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 20 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم إسلام الطويل رئيس بلدية البيرة، والأسير المحرر صالح جميل نوفل.

ومن "الخليل" جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا، واعتقلت ستة آخرين من بينهم أسير مُحرر في "جنين" بالشمال.

ومن طوباس المجاورة لجنين، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين، وشخصا ثالثا من محافظة "سلفيت" الشمالية.

ولم يتسن معرفة العدد الدقيق لعمال قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم في بلدة "الرام" الواقعة شمال القدس، علمًا بأن العدد الأكبر من عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48 هربوا إلى الضفة الغربية ليس اختيارًا منهم ولكنهم لم يكن بوسعهم العودة إلى أهاليهم داخل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ السابع من الشهر الجاري.

ومن "نابلس"، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص، وأربعة من أحياء مدينة القدس.

وفي سياق متصل استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن وزارة الصحة، باستشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي البالغ 26 عاما، برصاصة في القلب، أطلقتها قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

كما استشهد الشاب عدنان أبو حلمي البالغ 20 عاما، برصاصة في الرأس، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في بلدة طمون في طوباس.

وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات بلدة قباطية.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر إلى 90 شهيدا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق، لليوم السادس عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال وغارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، ما دمر أحياء بكاملها وخلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.