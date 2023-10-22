فيوتشر وبيراميدز.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة قوية تجمع مودرن فيوتشر بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث جيمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بينما يرغب الجهاز الفني لفيوتشر عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعد الانطلاقة القوية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز

تنطلق مواجهة فيوتشر أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات النقلة لمواجهة فيوتشر وبيراميدز

تُنقل مباراة فيوتشر وبيراميدز عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري منذ عدة مواسم ماضية.

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