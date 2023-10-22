الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر وبيراميدز.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فيوتشر وبيراميدز
فيوتشر وبيراميدز

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة قوية تجمع مودرن فيوتشر بنظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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جدول مباريات اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

ويبحث جيمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، بينما يرغب الجهاز الفني لفيوتشر عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعد الانطلاقة القوية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة فيوتشر وبيراميدز

تنطلق مواجهة فيوتشر أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.

القنوات النقلة لمواجهة فيوتشر وبيراميدز

تُنقل مباراة فيوتشر وبيراميدز عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري منذ عدة مواسم ماضية.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

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