الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 3 طن مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية ، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية ، والتي أسفرت عن :- ضبط 3 طن مخلل غير صالح للإستهلاك الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص و72قطعة حلوى منتهية الصلاحية و 40 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر و 18عبوة بويات مجهولة المصدر ،كما تم تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الاسعاربشبراخيت .

وفي إيتاى البارود  تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص بمقدار 23 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر، و مخبز تصرف فى7شكائر دقيق بلدى مدعم و35 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و8 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

 كما تم تحرير 14محضر لعدم نظافة أدوات العجين و 14 محضر لعدم وجود سجل زيارات. 

وفي مركزى رشيد وحوش عيسى تم ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و  3محلات لعدم الإعلان عن الأسعار و 5مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

وفى إدكو وكفر الدوار تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين و12محضر لمحلات سوبر ماركت لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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