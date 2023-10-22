استشاري تغذية يوجه نصائح مهمة لمرضى السكري (فيديو)

كشف الدكتور أحمد رامي استشاري التغذية العلاجية، نصائح مهمة لمرضى السكري، لضبط مستوى السكر في الدم، والأطعمة التي يجب تجنبها في النظام الغذائي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة "ten"، اليوم الأحد، إن مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم.

وأضاف أنه يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وأمراض الكلى، والعمى.

وأوضح أن مرض السكري ينقسم إلى نوعين، وكل نوع منهما يعتبر مرضًا مختلف تمامًا عن النوع الثاني، مضيفًا أن النوع الثاني من مرض السكري عادة ما يكون بسبب السمنة لذا فمن الضروري لمرضى السكري وخاصة من النوع الثاني اتباع نظام غذائي متوازن وتحت إشراف طبي مستمر.

وذكر أن خسارة الوزن تساعد على العلاج بشكل نهائي لمرض السكري من النوع الثاني، ويعد أيضًا النظام الغذائي من أهم العوامل التي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول.

ويساعد النظام الغذائي الصحي على:

- ضبط مستويات السكر في الدم.

- المساعدة في فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الصحي.

- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

- خفض خطر الإصابة بأمراض أخرى مرتبطة بمرض السكري، مثل أمراض الكلى والعمى.

وهناك بعض القواعد العامة التي يجب اتباعها في النظام الغذائي لمرضى السكري، وهي:

- التركيز على الأطعمة الكاملة غير المصنعة.

- اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

- تقليل تناول الأطعمة السكرية والدهنية المشبعة.

- شرب الكثير من الماء.

الأطعمة التي يجب تجنبها في النظام الغذائي لمرضى السكري:

- الأطعمة السكرية، مثل الحلويات والمشروبات الغازية.

- الأطعمة الدهنية المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية الأخرى.

- الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات السريعة والمعلبات.

ويمكن لمرضى السكري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على خطة نظام غذائي محددة تلبي احتياجاتهم الفردية.