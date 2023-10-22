الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 3.4 مليار جنيه في مستهل التعاملات اليوم الأحد

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات، اليوم الأحد، موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية، مسجلة مستويات تاريخية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم  3.4 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.476.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوي 21769نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.6% .

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.35%.

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