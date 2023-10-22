17 شاحنة إغاثة من التحالف الوطني والهلال الأحمر جاهزة للعبور إلى غزة

انتهت فرق التطوع بالتحالف الوطني من تجهيز 17 شاحنة مواد إغاثة محملة بالمواد الطبية والغذائية، استعدادًا لنقلها إلى قطاع غزة.

الشاحنات جاهزة للعبور

وأكدت مصادر بمعبر رفح أن الشاحنات جاهزة للعبور، وهي من بين نحو 200 شاحنة إغاثة وصلت إلى المعبر على مدار الأيام الماضية، مقدمة من الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني وحياة كريمة ودول عربية وصديقة ومنظمات الإغاثة الأممية.

وأمس، تم تسليم 20 شحنة من هذه الشاحنات للهلال الأحمر الفلسطيني بمعبر رفح.

أبواب معبر رفح

على أبواب معبر رفح من الجانب المصري، يعمل عدد من المتطوعين بالتحالف الوطني وحياة كريمة على تجهيز شحنات أخرى تمهيدًا لتحريكها تباعًا.