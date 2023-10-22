مبادرة الحكومة.. سلع ودواجن بأسعار مخفضة بهذه الأماكن

طرحت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، سلع غذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، خصة وأنها ارتفعت بشكل ملحوظٍ، وهو ما دفع الحكومة للتدخل وضبط الأسواق، بغية حصول المواطن على السلع التي يحتاجها بأسعار في المتناول.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وتهدف المبادرة التي طرحتها الحكومة، بشأن السلع إلى رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، حيث أن أسعار السلع الغذائية منذ طرح تلك المبادرة شهدت تراجعًا مقارنة بالأشهر الماضية.

شركات المجمعات الاستهلاكية

وتشارك شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في هذه المبادرة، بغية طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار في المتناول وفقًا لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي.

طرح دواجن بأسعار مخفضة

ويتم طرح دواجن محلية مجمدة 1 كيلو بسعر 105 جنيهات بدلا من 125 جنيهًا، ودواجن مجمدة مستوردة برازيلى بسعر 85 جنيها للكيلو، كما تم التوافق على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات الجملة، أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وحرصًا على متابعة تطبيق المبادرة في الأسواق، صدرت توجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية، للأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمتابعة وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.