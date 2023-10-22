ميناء سفاجا البحرى يستقبل 31 ألف طن ألومنيوم من أستراليا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة و459 شاحنة بضائع و 382 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 178 شاحنةبضائع و 367 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و 281 شاحنةبضائع و 15 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال السفينة DEBI قادمة من جبل علي لشحن فوسفات ومغادرة السفينة الحرية و استقبل الميناء بالأمس العبارة امل والسفينة CHIOS VICTORY وعلي متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من استراليا.

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2450 طن بضائع عامة ومتنوعة، و182 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى و ايلة وبريدج.

و يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ALHUSSEN وعلي متنها 339 سيارة بوزن 678 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 860 راكبا بموانيها .

