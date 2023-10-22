اسعار الخضر والفاكهة اليوم الاحد فى الفيوم

تنشر الوفد اسعار الخضر والفاكهة فى الفيوم اليوم الاحد وهو اليوم المخصص للسوق العمومى وسرسنا وفى "السويقات" المنتشرة فى انحاء المدن والقرى.

واستمر سعر البرتقال فى الاسواق 10 جنيه للكيلو بينما التفاح الامريكى بـ 50 جنيه وانخفض سعر كيلو الخيار الى 8 جنيه وانخفض سعر الرمان الى 10جنيه وتراوح سعر كيلو الموز بين 15 و20 جنيه .

أما اسعار الطماطم فى الفيوم 12.50 جنيه بدلا من 10 جنيهات فى الايام الاخيرة للكيلو و سعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 10 جنيه للكيلو والباذنجان الابيض ب كيلو ونصف بـ 5 جنيه والاسود ب 4 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 10جنيه.

وسعر البصل الى 25 جنيه والتين الرمادى ب 12 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 15 والبناتى ب 12 جنيه والاحمر ب20 جنيه للكيلو واختفت المانجو من الاسواق و فاكهة الكمثرى الكيلو ب 20 جنيه وسعر الجوافة ب 7.50 جنيه للكيلو والبرقوق الكيلو ب15 جنيه و"الاته" ب 7 جنيه للكيلو والبلح الكيلو ب 15 جنيه للنوع البلدى و"الامهات" 20 جنيه والسيوى ب 25 جنيه والاحمر" زغلول" ب15 جنيه .

البطاطس بـ 17.50..

و ارتفع سعر كيلو البطاطس الى 17.50 جنيه للكيلو والبطاطا ب 5 جنيه والملوخية 7 جنيه و سعر كيلوالكوسة 10 جنيه والبامية ب40 جنيه والجزر ب 20 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 10 جنيه و الكرنب يتراوح بين 25 و30 جنيه للواحدة .

والتوم "الشرش " ب 3 جنيه والجزر ب 20 جنيه للكيلو و ربطة الخضار " البقدونس والشبت والكسبرة " تتراوح بين 3 و5 جنيه وشرش التوم ب 3 جنيه وكيلو ورق العنب ب 80جنيه .

و استمرت اسعار الفراخ البيضاء 78 جنيه فى محال الفراخ والفراخ البلدى ب112 والبانية ب 160 جنيه وكيلو الصدور ب 110 والاوراك ب 80 جنيه وكيلو كبد فراخ صافى ب 110 وكبد وقوانص ب 80 جنيه وكيلو هياكل ب 30 جنيه وكيلو اجنحة ب 55 جنيه وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه .

أماالسمك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 260 الى 320 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 250 الى 300 جنيه للكيلو .