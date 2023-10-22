شيكابالا يساند القضية الفلسطينية

أظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدعم لفلسطين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

نشر شيكابالا صور للتيشيرت مكتوب عليه كلمة فلسطين عبر حسابة بموقع انستجرام بعد فوز الزمالك على نظيره سموحة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 8 بالمركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني "فيوتشر والمصري "بنفس العدد من النقاط.