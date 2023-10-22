حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إن طقس اليوم الأحد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.

أضافت أن الطقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

أكدت وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21.

السواحل الشمالية:- العظمى 28 الصغرى 20.

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 23.

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 18.

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21.