حقيقة مغادرة أمير قطر قمة السلام

كشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، حقيقة ما تردد عن مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لقمة السلام" التي عقدت في القاهرة لوجود خلافات.

وقال المستشار أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، "لا يوجد أي مشاكل على الإطلاق وكانت مشاركة كبيرة من أكبر رمز في الدولة، ولكن هناك ترتيبات لديه".

وأكد فهمي أن المشاركة في قمة القاهرة كانت كبيرة ومن أكبر رمز في قطر، ولكن هناك ترتيبات لديه، وأنه لا يوجد أي مشاكل على الإطلاق كانت وراء المغادرة.

كما أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن انعقاد قمة القاهرة شهد مشاركة عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم، مشيرا إلى أنها دليل قوي على قوة مصر ودورها المحوري إقليميا.



