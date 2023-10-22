

عاد موسم الدروس الخصوصية ، يكشر عن أنيابه مرة أخري ، بين مشادات من المدرسين وارهاق جيوب أولياء الأمور ، ففي مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ،بمحافظة القليوبية، وقعت حادث مؤسف حيث تعدى معلم على ولي أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي ، بسبب خلافات على الدروس الخصوصية، وتسبب في إصابة والدة الطالب يجرح قطعي في القدم طوله 12 سم وخياطة 40 غرزة داخلي وخارجي، تم نقل المصابة لمستشفى الساحل التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

40غرزة ..ماذا حدث في مدرسة مصطفي كامل بشبرا وكلمة السر الدروس الخصوصية ؟

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من "محمد ف. م"، 31 سنة عامل، وزوجته اسلام ا.ا "، 30 سنة، والدى الطفل " أدهم" 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائي، يفيد بتضررهما من مدرس بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، لقيام المشكو في حقه بالتعدي على والده الطالب والتسبب في إصابتها بجرح قطعي في القدم طولة 12 سم..



وأمام جهات التحقيق ، قال ولي أمر الطالب، إنه حدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة بسبب الدروس الخصوصية، قام المدرس بالتعدي على زوجته " والدة الطفل"، والتسبب في إصابتها بجرح قطعي في القدم طوله 12 سم وخياطة 40 غرزة داخلية وخارجية.



وقد تحرر المحضر رقم 21301 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

جثة بدون رأس وبها طعنات داخل جوال تثير الذعر في الخانكة..فما القصه ؟

جهود مكثفة اتبعتها مباحث القليوبية لكشف هوية العثور على جثمان شخص مجهول الهوية داخل جوال وبدون رأس، بقرية سرياقوس بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية ، وبها عدة طعنات فى الجسد فى ترعة الاسماعيلية ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة تحت تصرف النيابة والتحقيق.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جوال ،وبه جثة في ترعة الإسماعيلية، بمنطقة سرياقوس دائرة المركز، وبإخراج الجثة من الجوال.

تبين من التحريات أن الجثمان لشخص ا أبيض اللون،و تبين أنها بدون رأس وبها طعنات فى القدمين والبطن، ولا يوجد معه أى متعلقات، تم التحفظ على الجثة بمستشفى الخانكة المركزي، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.