خبير مالي يتوقع استهداف مؤشرات البورصة لمستويات جديدة خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تشهد البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري اداء متباينا بين الصعود والهبوط.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستويات جديدة رغم الأداء المتباين المتوقع عند مستوى 22500 نقطة، فيما تتوقع أن تكون منطقة 22000 نقطة مقاومة، على أن يكون مستوى 19500 نقطة منطقة دعم.

استطاعت البورصة خلال هذه الجلسات القليلة الماضية أن تعزف سيمفونية رائعة بدعم الحديث عن عمليات استحواذ من مؤسسات عربية واجنبية على عدد من القطاعات الحيوية في السوق المصري، سواء الاسمدة، أو قطاع الرعاية الصحية، أو نتيجة أيضا ما يتردد حول ترقب لعمليات تعويم للعملة المحلية في الفترة القادمة.

هذا أيضا إلى اعلان العديد من الشركات عن تحقيق نمو في أرباحها، وتوزيع كوبونات نقدية، وكل ذلك ساهم في تحقيق البورصة لطفرات كبيرة، رغم الاضطرابات السياسية إلا أن السوق واصل موجة صعوده، باستثناء بعض عمليات جني الارباح السريعة.

كما نجح السوق في بعض الجلسات أن يشهد اقبالا كبيرا من جانب المتعاملين، حيث تجاوز عدد المتعاملين 25 ألف عميل ما بين مؤسسة ومستثمر فرد ، وتجاوزت قيمة التداولات 5 مليار جنيه في واقعة غير مسبوقة.