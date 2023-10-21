كيف دخلت ماكدونالدز على ساحة الحرب بين الاحتلال وحماس؟

في حين تنشر الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة الغضب والقلق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وجدت واحدة من أشهر العلامات التجارية في أميركا نفسها وسط هذه الحرب، ماكدونالدز.

بدأ كل شيء في وقت سابق من هذا الشهر عندما قالت علامة ماكدونالدز في إسرائيل التي تديرها د شركة ألونيال المحدودة إنها ستوفر وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين وكذلك المستشفيات.



وسارعت أصحاب الامتيازات في أماكن أخرى من الشرق الأوسط إلى النأي بأنفسهم، قائلين إنه لا علاقة لهم بقرار خدمة الجنود، وبدأ بعضهم في تقديم تبرعات لغزة تضامنا مع الفلسطينيين.

ثم في أعقاب الغارة المروعة على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل المئات، تم تخريب عدة فروع للسلسلة في تركيا ولبنان ومصر.

مع أكثر من 40 ألف متجر حول العالم في نهاية عام 2021، تعد ماكدونالدز واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم وترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمريكا - على الرغم من أن الغالبية العظمى من المطاعم مملوكة محليًا بموجب نظام الامتياز.



على مر السنين، تم استهداف المتاجر ذات الأقواس الذهبية المميزة بشكل متكرر باعتبارها رموزًا للولايات المتحدة، وخاصة في الشرق الأوسط.

وعلى عكس سفارات الولايات المتحدة بجدرانها الخرسانية وحماية الشرطة، كانت مطاعم ماكدونالدز وغيرها من امتيازات الوجبات السريعة بمثابة علامات سهلة للتخريب ذي الدوافع السياسية.

يعود ظهور ماكدونالدز كنقطة اشتعال إلى حقبة المقاطعة العربية للعلامات التجارية الأمريكية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. خلال احتجاجات الربيع العربي في القاهرة عام 2011، تعرضت مطاعم الوجبات السريعة المحيطة بميدان التحرير للهجوم والتدمير وتحويلها إلى مراكز إسعافات أولية للمتظاهرين.



اشتدت حدة العاصفة الحالية على سلسلة مطاعم الهمبرجر مع ارتفاع عدد القتلى في غزة بعد ما يقرب من أسبوعين من القصف الإسرائيلي، الذي أشعل شرارته توغل حماس المميت داخل إسرائيل.

وبعد مرور أسبوع على الأزمة، أصدرت الشركات في تركيا ومصر والأردن ولبنان وفي جميع أنحاء الخليج العربي بيانات تنأى بنفسها عن تصرفات نظيراتها الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن شركة المعوشرجي للخدمات التموينية، المشغلة لماكدونالدز، أن “ما قام به المرخص له في إسرائيل هو عمل فردي وخاص، وليس بموافقة أو توجيه الشركة العالمية أو أي مرخص آخر، خاصة في عالمنا العربي”. الكويت.

وتبرعت شركات الامتياز في قطر والكويت وعمان وتركيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمال لغزة. وأصدر آخرون، في مصر ولبنان والأردن، بيانات، لكنهم عرضوا المال في وقت لاحق فقط، تحت الضغط.

قالت شركة ماكدونالدز، ردا على استفسار حول الأنشطة السياسية والخيرية لأصحاب الامتياز، يوم السبت إن الأولوية القصوى للشركة هي ضمان سلامة موظفيها وفرقها على الأرض.

لكن هذه اللفتات لم توقف الدعوات لمقاطعة شركة الوجبات السريعة، وكذلك الهجمات على بعض المواقع. وفي مصر، انتشرت دعوات المقاطعة بسرعة عبر الإنترنت، حيث لجأ العديد من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم.

"هذا المطعم الشهير الذي يقدم الطعام لـ [إسرائيل] والذي نأكله كل يوم وله مواقع في جميع أنحاء مصر، نعرفه جميعًا ولكن لا يمكنني تسميته... هذا المطعم اعتبارًا من اليوم لا ينبغي أن يكون موجودًا، هذا أقل ما لدينا". قال نجم تيك توك، أحمد ناجي، وهو يتحدث مع صورة غير واضحة للأقواس الذهبية خلفه في مقطع فيديو حصد حتى الآن 1.3 مليون مشاهدة: “يمكنني أن أفعل”.

ودفع هذا النقد اللاذع عمرو أديب، إلى إخبار مشاهديه في 14 أكتوبر بعدم مقاطعة الامتياز المحلي لأنه مملوك للملياردير المصري ياسين منصور ويوفر فرص عمل لعدد لا يحصى من المصريين، على حد قوله.

قال أديب ما الفائدة من إغلاق ماكدونالدز.. ما الفائدة من إيذاء هذا الرجل والإضرار بأرزاق الناس؟”.

وقالت شركة مانفودز المصرية صاحبة الامتياز في بيان إنها توفر “أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر للمواطنين المصريين”.

وفي منشور واسع الانتشار على تيك توك، دعا المؤثر المصري علي غزلان ماكدونالدز إلى الخروج لعدم إظهار الدعم لغزة. “فقط قم بنشر منشور، منشور واحد يقول فيه أنني أدعم عائلتنا في غزة”.

وردا على الانتقادات، أعلنت شركة مانفودز يوم الأحد أنها ستتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه مصري (650 ألف دولار) لجهود الإغاثة في غزة.