التغيرات في البراز دليل على فشل الكبد.. طبيب يوضح

حذر أحد الأطباء من أن تغييرًا واحدًا في البراز يمكن أن يشير إلى فشل الكبد، والباراسيتامول موجود في العديد من خزائن الأدوية في منازلنا، وهو مسكن للألم يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الآلام والأوجاع.

يتناول العديد من الأشخاص الحبة البيضاء الصغيرة دون التفكير في آثارها غير المرغوب فيها، ولكن كما هو الحال مع أي دواء، هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب الانتباه إليها.

وقال الطبيب إنه في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتناولون الباراسيتامول ليس لديهم ما يدعو للقلق، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من تغيرات في عادات الأمعاء لديهم.

الإسهال والإمساك

يعتبر الإسهال والإمساك من الآثار الجانبية "الشائعة" للدواء الشعبي، ويؤثران على 1 إلى 10 بالمائة من أولئك الذين يتناولون الباراسيتامول.

وقد يشكو المستخدمون أيضًا من آلام البطن والغثيان والقيء وعسر الهضم، والخبر السار هو أن الباراسيتامول نادرًا ما يسبب آثارًا جانبية إذا التزمت بالجرعة الموصى بها. الجرعة القياسية هي قرص أو قرصين من الباراسيتامول عيار 500 ملغ، يتم تناولهما أربع مرات خلال 24 ساعة.

في حين أنه قد يكون من المغري الاستمرار في استخدام مسكنات الألم عندما تعاني من ألم مستمر، إلا أن الطبيب حذر من أن "الأمر خطير للغاية".

حتى تناول عدد قليل من الحبوب الإضافية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة للغاية وقد يكون مميتًا، وإذا ابتلعت الكثير من مسكنات الألم الشائعة، فقد تصاب بفشل الكبد، مما قد يؤدي إلى تأثير جانبي آخر يحدث عند استخدام المرحاض.

وأوضح الطبيب أن تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول يمكن أن يسبب اليرقان الذي يتجلى في اصفرار الجلد والعينين.

قد يصاحب اليرقان أيضًا براز بلون الطين، والذي يبدو فاتحًا وأبيضًا رماديًا ويشبه الطين أو المعجون.

وتحدث أعراض مماثلة عادة في غضون أيام قليلة من تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول.

مشكلة أخرى يمكن العثور عليها مع الباراسيتامول هي ميلينا، وميلينا - براز أسود قطراني - على الرغم من ندرته، فقد لوحظ لدى أولئك الذين يتناولون الباراسيتامول لفترة طويلة. يظهر البراز باللون الأسود لأن النزيف حدث في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي (عادة المريء أو المعدة)، ومع مرور الدم الأحمر عبر الأمعاء، يتغير إلى لون "الدم القديم" الأسود المميز.