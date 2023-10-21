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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملة تموينية مُكبرة لضبط المخالفات في كفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الأجهزة المعنية حملة تموينية مكثفة في كفر الشيخ، اليوم السبت، وذلك بالاشتراك مع الجهات الرقابية، بهدف ضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

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 وتمكنت الحملة من تحرير 12 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر صحة، ومحضر لحوم مكشوفة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

,أسفرت عن تحرير 16 محضرا متنوعا، وتضمنت المحاضر 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و4 محاضر عدم وجود نظافة، ومحضر بمضبوطات 20 كجم رنجة مجهولة المصدر بدون فواتير. 

كما تم تحرير محضر بمضبوطات 11 كجم دجاج مجمد مجهول المصدر بدون فواتير، تم على الفور التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها فى التحقيق مع المخالفين.

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