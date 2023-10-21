وداعاً للأسلاك.. فوز جوجل وآبل وميتا بالوصول إلى شبكة Wi-Fi فائقة السرعة بسرعة 6 جيجا هرتز

منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) Apple وMeta وGoogle حق الوصول لاستخدام النطاق اللاسلكي فائق السرعة 6 جيجا هرتز لربط شبكة Wi-Fi، وقد يشير هذا إلى بداية النهاية للعديد من الأسلاك.

كما ذكرت The Verge، تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الضغط من قبل عمالقة التكنولوجيا – ومن المهم ملاحظة أن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) منحت الوصول فقط لاستخدامات الطاقة المنخفضة جدًا (VLP). وهذا يعني أن الإشارات لن تذهب بعيدًا، مع التأكد من أنها لا تتداخل مع أجهزة أخرى تعمل بتردد 6 جيجا هرتز، على الرغم من أنه يمكن السماح باستخدامات أعلى للطاقة طالما كانت هناك وسائل حماية لتجنب التداخل.

لذا، ما تعنيه هذه الخطوة هو أنه يمكن استخدام هذه الاتصالات السريعة بتردد 6 جيجا هرتز لاستبدال أسلاك الأجهزة مثل سماعات الواقع الافتراضي (أو الواقع المعزز)، مثل Apple Vision Pro القادم، أو للاستخدام داخل السيارة، مثل توصيل هاتفك آيفون عبر CarPlay.

وداعا الأسلاك؟

مع اتصالات لاسلكية أسرع وأكثر موثوقية، قد يعني هذا أنه يمكننا أخيرًا إسقاط بعض الأسلاك الأكثر إزعاجًا في حياتنا.

بالنسبة لشركة Apple وMeta، اللتين تعملان على سماعات الرأس VR/AR، فإن استخدام 6 جيجا هرتز يمكن أن يفتح بالفعل إمكانيات هذه الأجهزة، حيث يمكنك الابتعاد أكثر عن الجهاز (مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول) الذي يزودك بالطاقة هو - هي.

إنه احتمال مثير، ويمكننا أن نرى يومًا ما نهاية الكابلات القصيرة للربط. ومع ذلك، قد لا يحدث هذا حتى الآن، حيث أن المنتجات الحديثة فقط، والأكثر تكلفة عادةً، هي التي تدعم شبكة Wi-Fi بسرعة 6 جيجا هرتز. على سبيل المثال، لا يدعمها إلا أجهزة MacBook Pro لهذا العام، كما يفعل iPhone 15 Pro.

هل لديك جهاز أقدم أو أقل تكلفة، مثل iPhone 15 أو MacBook Air (15 بوصة، 2023)؟ أخشى أنك لم يحالفك الحظ.

ومع ذلك، من الرائع بالتأكيد رؤية كل خطوة تقوم بها التكنولوجيا اللاسلكية، لذلك ربما تكون نهاية الكابلات قريبة بالفعل.