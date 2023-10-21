أبناء الجالية المصرية في الأردن يدينون ويستنكرون عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة



أدان أبناء الجالية المصرية في المملكة الاردنية الهاشمية، ويستنكرون ويدينون كل الاعمال الصهيونية الارهابية الجبانة التي تتعرض لها اراضى فلسطين العربية وخاصة في غزة والتي يقوم بها الجيش الصهيوني ضد الدولة الفلسطينية العربية وخاصأ شعب غزة البطل.

وقال عادل جابر أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج: " إننا المصريين في الأردن بلدنا الثاني مع الشعب الفلسطيني في كل مكان علي أرضه نؤيد ونساند موقف قيادتنا السياسية في الأردن بقيادة جلالة الملك والرئيس السيسي، و إننا هنا في المملكة الأردنية الهاشمة جزءًا لا يتجزأ من الشعب الأردني والمصري ولا من أمتنا العربية وفلسطين عربية والقدس مهد الأديان ومسري الرسول الكريم لذي نقف مع الشعب العربي الفلسطيني ضد عدو غادر ونري ونسمع وكذلك العالم اليوم ما يقوم به الصهاينة القتلة في غزة وأهل غزة اليوم كلنا فلسطين.

ويقول عاصم عبد المولي منصور، نحن نتألم ويتالم معنا جميع الشعوب الحرة من ما نري ونسمع من إرهاب وقتل للأطفال في غزة.

وقال محمد حسن الظني صاحب مطاعم في عمان بكل معاني الحزن نستقبل أخبار حصار دمار غزة والاعتداء علي أهالينا في تلك الأرض العربية وقتل الأطفال والنساء العزل نحن معي فلسطين ولا التهجير.

واستطرد الحاج كمال عثمان مستثمر مصري في محافظة مأدبا نحن كمصريين في المملكة الأردنية الهاشمية ليس بعيدين ان اهلينا في فلسطين نشعر بألم شديد للغاية مع كل عمل جبان من قبل عدو الصهيوني جبان ضد الأهل و شعب غزة وهم عزل.

وأضاف عبد الوهاب كسبة، صاحب مصنع ملابس في الأردن أعمال العدو الصهيوني هي جريمة حرب علي الشعب الفلسطيني ونؤيد مواقف القيادة الأردنية والمصرية الموحد.

وتابع وجيه إسماعيل بدر، المصري مع فلسطين مع غزة مع فلسطين العربية نرفض الإرهاب نرفض الأعمال الإجرامية الصهيونية ضد الأهل في غزة.

واختتم عادل جلال، نحن مع غزة والشعب الفلسطيني عصابة الصهاينة مجرمين وقتله وإن ما يقوم به الجيش المغتصب لأرض فلسطين هو خارج عن الأعمال الأعمال الإنسانية، و إن أبناء مصر في الأردن تتخذ موقف موحد بعيد عن إي خلاف شخصي أو غايه هو التضامن مع فلسطين ومع أهلنا في غزة وخلف قيادتنا السياسية في مصر والأردن والأشقاء العرب وندين كل من يساند العدو الصهيوني ونرفض الاعتداء علي الأطفال والنساء و الشيوخ و المستشفيات ونرفض منع الدواء والغذاء والوقود عن أهل غزة الابطال النصر لفلسطين.

