هل انتهت حقبة إنتل

هناك تغيير كبير يحدث مع معالجات إنتل. أحدث شرائح الجيل الرابع عشر، المعروفة سابقًا باسم Raptor Lake Refresh، متاحة للبيع.

إنها تمثل المرة الأخيرة التي ستستخدم فيها Intel علامتها التجارية Core i-series أيضًا.

لقد مرت شركة Intel بتعديلات على علامتها التجارية على مدار عقود من عملها، ولكنها أنشأت العلامات التجارية Core i3 وCore i5 وCore i7 في عام 2008 مع إصدار بنية Nehalem. هذه هي العلامة التجارية التي التزمت بها الشركة لمدة 15 عامًا، حيث قامت بتحديث النطاق بشارة Core i9 لملاحظة أقوى الرقائق في عام 2018.

ستكون معالجات الجيل الرابع عشر هي آخر من يستخدم هذه العلامة التجارية. لدينا Core i9-14900K وCore i7-14700K وCore i5-14600K، لكن Intel تقول إنها ستطلق المزيد من وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب من الجيل الرابع عشر على مدار العام المقبل. سوف يتبعون نفس نظام التسمية، ولكن حان الوقت لإطلاق Meteor Lake في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والجيل الخامس عشر من Arrow Lake على سطح المكتب، وستنتقل Intel إلى علامتها التجارية Core Ultra الجديدة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستهلكين؟ ليس كثيراً. ستستمر إنتل في تقسيم معالجاتها إلى مجموعات، ولكن سيتم تقسيمها أيضًا إلى فرعي Core وCore Ultra. على سبيل المثال، يمكن أن يكون Core i7-14700K مشابهًا لمعالج Core Ultra 7 14700K. ليس من الواضح تمامًا كيف ستلعب لاحقات Intel، التي تشير إلى أشياء مثل ما إذا كان المعالج مفتوحًا لرفع تردد التشغيل، في المخطط الجديد.

نأمل أن يكون الانتقال غير مؤلم، على الرغم من وجود قدر من الاحتكاك عادةً مع أي تغيير كبير في العلامة التجارية. حتى بعد أشهر من تغيير AMD لنظام تسمية الكمبيوتر المحمول الخاص بها، لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول ما تحصل عليه بالضبط من وحدة المعالجة المركزية المحمولة من AMD. نأمل ألا تقع إنتل في نفس الفخ.

أولئك الذين يترددون على قوائم أفضل المعالجات سيعرفون ما هو الحال مع تشكيلة Intel الجديدة، ولكن هناك بالتأكيد احتمال حدوث ارتباك. بالإضافة إلى العلامة التجارية Core وCore Ultra، لم تذكر Intel هذا الجيل. الاسم الرسمي لشيء مثل Core i9-14900K هو "Intel 14th Generation Core i9-14900K". وبموجب المخطط الجديد، سيكون "Intel Core Ultra 9 14900K". قد يؤدي ذلك إلى ترك بعض المشترين في حالة جهل بشأن إنشاء وحدة المعالجة المركزية الخاصة بهم.

هذه مشكلة في نهاية المطاف لعام 2024.