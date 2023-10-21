حرب إنتل وTSMC.. هل تلحق شرائح Intel بآبل

ربما لا تعلم ذلك، ولكن جميع شرائح Apple مصنوعة من قبل شركة تدعى TSMC. يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أكثر تقدمًا بكثير من أي منافس للرقائق التي تنتجها شركة Intel في الوقت الحالي، والآن أعلنت TSMC أن الأمور ستبقى على هذا النحو.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن قال بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، إن شركته ستلحق برقائق أبل بحلول العام المقبل، بهدف تجاوزها من حيث القوة والكفاءة.

ومع ذلك، يبدو أن مؤسس TSMC، موريس تشانج، غير معجب بادعاءات جيلسنجر، وذكر ردًا على ذلك أنه حتى لو كانت إنتل قادرة على تحسين إنتاجية الرقائق والتكنولوجيا الخاصة بها، وتقديم أسعار تنافسية، ومحاولة تحقيق تكافؤ الفرص، فإنها ستظل متروكة في مسؤولية TSMC. الظل” ما لم تمنحه العوامل الجيوسياسية دفعة.

يشير البيان إلى أن TSMC تشعر بالثقة في عملية تصنيع الرقائق الخاصة بها. إذا كنت من مستخدمي Apple، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة رسالة مفادها أن أفضل أجهزة iPhone وMacBooks ستستمر في التفوق على منافسيها.

يشير البيان إلى أن TSMC تشعر بالثقة في عملية تصنيع الرقائق الخاصة بها. إذا كنت من مستخدمي Apple، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة رسالة مفادها أن أفضل أجهزة iPhone وMacBooks ستستمر في التفوق على منافسيها.

تقرير: قد تواجه أجهزة MacBooks 2024 من Apple بعض النقص الخطير

هذا هو السبب الذي يجعل شريحة M3 MacBook من Apple قادرة على تدمير منافسيها

هل تستطيع إنتل المقاومة؟

يتم تصنيع شرائح iPhone 15 Pro من Apple باستخدام عملية 3 نانومتر، ومن المتوقع أن تحذو شريحة M3 Mac حذوها قريبًا، ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى أداء وكفاءة هائلين. في الواقع، أعلنت TSMC بالفعل أنها ستنتقل إلى عملية محسنة تبلغ 2 نانومتر في عام 2025، وهو ما قد يكون أحد أسباب ثقة الشركة في أن إنتل ستكافح من أجل مواكبة ذلك.

في الوقت الحالي، يمكن للعديد من شرائح Intel أن تتطابق مع عروض TSMC أو تتجاوزها من حيث الأداء، ولكنها تفعل ذلك على حساب درجات الحرارة المرتفعة واستهلاك الطاقة، وتكافح من أجل مطابقة قدرة TSMC على إبقاء الحرارة منخفضة مع الحفاظ على الإخراج.

وفي أي محاولة للرد، تبذل إنتل كل ما في وسعها للتنافس مع شركة أبل، بما في ذلك اعتماد نهج النظام على الرقاقة في رقائق Meteor Lake القادمة. وقد يساعد ذلك في تحسين الكفاءة، وتأمل إنتل أن تتمكن من تضييق الفجوة مع شركة أبل.

من غير المؤكد ما إذا كان هذا سيحدث بالفعل، ولكن من المحتمل أن نكتشف ذلك في وقت لاحق من هذا العام عندما يتم إطلاق Meteor Lake. في الوقت الحالي على الأقل، يبدو أن TSMC غير منزعجة مما قد يكون قاب قوسين أو أدنى. إذا كنت من محبي شركة Apple، فستكون هذه موسيقى تطرب أذنيك.