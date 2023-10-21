"أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأطفال" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك شهدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثرها على الأطفال"، بحضور طلاب مدرستي الشهيد ربيع محمد كاسب الإبتدائية، ومدرسة مطرطارس الإعدادية للبنين. تناول أحمد عبد العزيز أخصائي تكنولوجيا المعلومات، مصطلح الذكاء الاصطناعي، ودوره في خدمة الإنسانية، وتوفير الوقت والجهد، واتجاه بعض الجامعات في إنشاء أقسام متخصصة نظرا لأهميته في المجالات كافة، مؤكدا على ضرورة الاعتدال في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة بين الأطفال، حتى لا يؤثر ذلك عليهم بالسلب.

عرض فيلم “ بطل من سيناء” بسينما الطفل بفرع ثقافة الفيوم

وبمناسبة الذكرى ال 50 لنصر أكتوبر المجيد عرض نادي سينما الطفل الفيلم الكرتوني "بطل من سيناء" الذي يتناول قصص أبطال نصر أكتوبر و بطولات الشعب المصري في سيناء. وفي سياق متصل أقام قسم التمكين الثقافي محاضرة بعنوان ''أكتوبر هو النصر''، بمدرسة التربية الفكرية، تحدث خلالها محمد محمود - محاضر تنمية بشرية، عن شجاعة المصريين خلال حرب أكتوبر ودور الجيش المصري في تحطيم خط بارليف، تلاها فقرة رسم علم مصر على وجوه الأطفال، وعرض التنورة الصوفية للفنان علاء سيد.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ناقش نادي أدب قصر ثقافة الفيوم خلال لقائه الأسبوعي، عدة موضوعات أهمها كتابة القصيدة الشعرية، فن الإلقاء، التراث الشعبي، بحضور الشاعر محمد شاكر رئيس نادي أدب القصر ونادي الأدب المركزي.

وتحدث خلاله الروائي محمد جمال الدين، عن إشكالية الرواية من خلال قراءة في روايته ''ضي القمر ''، واختتمت الفعاليات بمناقشة عدد من القصائد للشعراء عبد الكريم عبد الحميد، كريم سليم، محمد شاكر، وأحمد عبد الناصر، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية أقام بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان ''خدمات عيادات المرأة الآمنة لمناهضة العنف ''بالتعاون مع الإدارة الصحية، وبمشاركة طالبات المدرسة التجارية للبنات، تحدث خلالها علاء عبد الله مسئول التثقيف الصحي، عن المشكلات التي تواجه المرأة فى المجتمع الريفي بسبب الموروث الثقافي الخاطيء، كالزواج المبكر، الحرمان من التعليم وتهميش الرأي وغيرها. كما تناول الخدمات الصحية والتوعوية التى تقدمها عيادات المرأة الآمنة الجاري التوسع فى افتتاحها على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة العيادات النفسية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، لتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن.