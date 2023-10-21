نوكيا تلغي 14 ألف وظيفة لخفض التكاليف

تعتزم شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا إلغاء ما بين 9000 و14000 وظيفة بحلول نهاية عام 2026 لخفض التكاليف.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن انخفاض بنسبة 20٪ في المبيعات بين شهري يوليو وسبتمبر.

وألقت الشركة باللوم على تباطؤ الطلب على معدات 5G في أسواق مثل أمريكا الشمالية.

ويعمل لديها حاليًا 86 ألف موظف حول العالم، وقد ألغت آلاف الوظائف منذ عام 2015.

وقالت نوكيا إنها تريد خفض التكاليف بما يتراوح بين 800 مليون يورو و1.2 مليار يورو (695 مليون جنيه إسترليني - 1 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2026.

الموظفين هذا العام، وقالت يوم الثلاثاء إن حالة عدم اليقين التي تؤثر على أعمالها ستستمر حتى عام 2024.

وقال المحلل كيستر مان من شركة CCS Insight إن صناعة الاتصالات يجب أن "تحلق عالياً، مدعومة بالطلب المتواصل على خدماتها".

وقال: "بدلاً من ذلك، لا تزال هناك أسئلة لا تعد ولا تحصى تُطرح حول أهمية المشغلين ومستقبلهم على المدى الطويل".

وتواجه شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركات الاتصالات، صعوبات حيث يقوم العملاء المحليون والشركات بتقليص إنفاقهم بسبب عوامل تشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وقد أدى ذلك إلى فقدان آلاف العمال حول العالم لوظائفهم خلال العامين الماضيين.

الشركات بما في ذلك شركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام، وأمازون وإكس، تويتر سابقا، قامت جميعها بتسريح العمالة.

ومع ذلك، لا يزال هناك طلب على العاملين في مجال التكنولوجيا.

وفقًا لشركة نشر الوظائف Zip Recruiter، تمكن 80% من موظفي شركات التكنولوجيا الكبرى الذين فقدوا وظائفهم من العثور على عمل في غضون ثلاثة أشهر.