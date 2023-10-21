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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المريخ السوداني ينهي تعاقده مع أسامة نبيه بالتراضي

أسامه نبيه
أسامه نبيه

أعلن نادي المريخ السوداني اليوم السبت انتهاء تعاقده مع المدير الفني المصري أسامة نبيه بالتراضي.

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وقال أسامة نبيه إنه يعتز بالفترة التي عمل فيها مدرب لنادي المريخ بوصفه واحدا من أعرق وأكبر الأندية في السودان وأفريقيا.

وأكد نبيه أنه وجد تعاونا كبيرا رغم الظروف التي يمر بها السودان، مبينا أنه اجتهد من أجل وضع بصمة في مسيرة نادي المريخ وأن يقود الفريق إلى مراحل متقدمة في البطولة الأفريقية.

المريخ يفشل في التأهل على حساب الشباب

وأضاف "لم نوفق في التأهل على حساب الشباب التنزاني وفي النهاية هذا حال كرة القدم، أتمنى للمريخ التوفيق في الفترة المقبلة وسأظل واحد من أبناء النادي وتحت خدمته في أي وقت"

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