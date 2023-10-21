أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطبيق فترات المشاهدة تستهدف جذب الطلاب إلى المدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم أيضا على استغلال فترات المشاهدة لجذب الطلاب إلى المدارس خاصة في المرحلة الثانوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن فترات المشاهدة تتم من خلال عرض بث لقنوات مدرستنا خلال اليوم الدراسي مع وجود مدرس للتوضيح.

طرق جذب الطلاب إلى المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف الموهوبين في جذب الطلاب إلى المدارس لزيادة معدل الحضور.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستقوم بعمل مسابقات وتصفيات والإعلان على قنوات مدرستنا عن الفائزين في المجالات المختلفة كريادة الأعمال والجوانب الرياضية والثقافية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة أتاحت منصات البث المباشر لطلاب المدارس فضلا عن الاستعانة بأفضل المعلمين المتميزين في قنوات "مدرستنا".

وأكد وزير التربية والتعليم أن بث شرح المواد التعليمية المختلفة للمرحلة الثانوية بدأ مع بداية العام الدراسي موجها بمتابعة الطلاب للمواد التعليمية والتدريبية على المنصات والقنوات .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية للطلاب بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية والاستحقاقات الدستورية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، مما يسهم فى زيادة معلومات الطلاب عن الموضوعات الهامة المتعلقة بوطنهم وزيادة درجة الوعي لديهم.



وأكد وزير التربية والتعليم اتخاذ إجراءات لتحقيق عام دراسي منضبط، مثل: تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تحديد مسئول عن الصيانة البسيطة داخل كل المدارس يقوم بتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس خلال العام الدراسي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل طلاب المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية من العام الدراسي الحالي، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية .

