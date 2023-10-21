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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد 29 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي المُستمر لقطاع غزة

شهداء قصف الاحتلال
شهداء قصف الاحتلال على غزة

 

 

استشهد، مساء اليوم السبت، 29 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون، جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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وقالت مصادر في القطاع إن خمسة أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت انقاض منزل آخر في الحي ذاته. 

وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة. 

وفي السياق، استشهد 11 فلسطينيًا ، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا بحي تل السلطان، غرب رفح.

 

أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري: علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر.

وأضاف: سنكثف هجماتنا لتقليل المخاطر التي تتعرض لها قواتنا في المراحل المقبلة من الحرب، وسنزيد الهجمات اعتبارا من اليوم، كما كرر دعوته سكان غزة التوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم.

 

قالت المتحدثة باسم مكتب التمثيل الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، علياء زاريبوفا، إن الدبلوماسيين الروس يواصلون إعداد قوائم إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وتعليقا على احتمالات إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة، قالت زاريبوفا لوكالة تاس الروسية إن العمل على القوائم مستمر.

وتابعت: "يجري تجميع القوائم. ونحن نعمل على هذه القضية. الأسماء الموجودة في القوائم ضمن نفس الحدود. هناك حوالي 700 شخص، منهم أكثر من 400 روسي".

وأوضحت البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد معلومات حول المواعيد المحتملة حتى الآن.

 

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