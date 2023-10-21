بايرن ميونخ يضرب ماينز بثلاثية في الدوري الألماني

حسم نادي بايرن ميونخ بقيادة مدربه توماس توخيل، نتيجة مباراته أمام ماينز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب "ميوا أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.



بايرن ميونخ أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين لهدف، وجاءت الأهداف بتوقيع كينجسلي كومان في الدقيقة 11 وهاري كين في الدقيقة 16، فيما أحرز أنتوني كاسي هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 43.

أهداف المباراة

وعزز ليون جوريتزكا هدف البايرن الثالث في الدقيقة 59 لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 للفريق البافاري.

ترتيب بايرن ميونخ

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر ونقطة عن شتوتجارت الوصيف، بينما يحتل ماينز المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أولريخ/ الدفاع: مين جاي، دي ليخت، ديفيز/ الوسط: كيميتش، جوريتزكا، لايمر، موسيالا/ الهجوم: ساني، هاري كين، كومان.