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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اتفاقية بين موريتانيا والبنك الإسلامى للتنمية لدعم التعليم بـ 7.4 مليار أوقية قديمة

موريتانيا ومجموعة
موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وقعت موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم السبت، على اتفاقية تقدم بموجبها المؤسسة قرضا بقيمة  7.4 مليار أوقية قديمة (14.8 مليون دينار إسلامي) لدعم التعليم العالي في موريتانيا.

الاتفاقية التي وقعها وزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر؛ سيوجه المبلغ الذي سيمنح في إطارها لتمويل مشروع بناء وتجهيز مؤسستين جديدتين للتعليم العالي، هما المدرسة العليا للزراعة في مدينة كيهيدي، والمدرسة العليا للطب البيطري في مدينة النعمه.

وقال وزير المالية إنشاء هاتين المؤسستين، إن  "يأتي ضمن رؤية تحديثية متكاملة وطموحة لموريتانيا بهدف توفير القدرات البشرية الوطنية المؤهلة التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية من خلال مضاعفة القدرة الاستيعابية للتعليم العالي ولا مركزيته وتمهينه".

وأكد ولد محمد أمبادي، أن إنشاء المؤسستين المذكورتين "سيسد نقصا في الأطر العليا المتخصصة في قطاعين يمثلان رافدين هامين للاقتصاد الوطني"، مضيفا أن الأمر "سيوفر على الدولة مبالغ هامة من العملة الصعبة كانت تصرف سنويا على التكوين في هذه الاختصاصات خارج البلاد"، وفق تعبيره.

 

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