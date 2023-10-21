بدء إنطلاق مشروع توسعات وإحلال وتجديد محطة معالجة اللاهون والعجميين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، اجتماع بدء انطلاق مشروع توسعات وإحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية اللاهون بمركز الفيوم ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميين بمركز ابشواي ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الإتحاد الأوروبي .

وحضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والدكتور طارق ندا رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ PIU بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي وأعضاء الوحدة .

محطة معالجة اللاهون

والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك والمهندس حسانين المملوك مدير عام الشركة المنفذة للمشروع ايتوس لتكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية والمهندس أحمد بهجت مدير تطوير الأعمال .

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع إحلال وتجديد وأعمال التوسعات بمحطة معالجة اللاهون بطاقة تصميمة ٥٥٠٠ م٣/يوم بنظام التهوية الممتدة لتخدم ٣٥،٠٠٠ نسمة بعد ربط محطات رفع منشأة كمال وعزبة ورثة خضر والست خديجة بالاضافة الي محطة رفع اللاهون القائمة

وتم مناقشة أعمال التوسعات والتطوير بمحطة معالجة العجميين لرفع طاقتها من ١١ الف متر مكعب يوم لتصل الى ٢٦ الف متر مكعب يوم بنظام الحمأة النشطة التقليدية وتطوير منظومة تجفيف الحمأة لتخدم كافة المحطة ليتم ربطها مع عزبة ابو سعدة ابراهيم وعزبة ابو نصار وعزبة العيسوي مرورا بالناصرية بالاضافة الى استمرارها في خدمة قرى العجميين وتلات وطبهار وجردو لتصبح في خدمة ٢٥٠،٠٠٠ نسمة بعد انتهاء المرحلة الاولى.

وأكد النجار، على إلتزام الشركة المنفذة للأعمال بكافة ما ورد بالأدلة التشغيلية وبنود التعاقد والجدول الزمني المحدد وفق خطة سير الأعمال مع الالتزام بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين بالمشروعات والتواصل المجتمعي بصفة مستمرة بين كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.

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