SpaceX تكثف عمليات إطلاقها في عام 2024 لخدمة Starlink من الأقمار الصناعية

تخطط شركة SpaceX لإطلاق أكبر عدد ممكن من الصواريخ خلال الشهرين ونصف الشهر المقبلين في محاولة للقيام بـ 100 رحلة بحلول نهاية العام، حسبما صرح المدير التنفيذي للشركة بيل جيرستنماير مؤخرًا للجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالفضاء والعلوم.

وكشف أيضًا أن الشركة لديها هدف أكثر طموحًا لعام 2024: إطلاق حوالي 12 رحلة شهريًا، ليصبح المجموع 144 مهمة على مدار العام بأكمله. وفقًا لمسؤول في الشركة تحدث إلى Ars Technica، تعتزم SpaceX زيادة أرقام مهمتها في العام المقبل، حتى تتمكن رسميًا من طرح خدمة الهاتف عبر الأقمار الصناعية إلى الخلية.

وقال المتحدث لآرس: "مع وجود مليوني مستخدم لدينا، (نحن) بحاجة إلى تحديث هذه الكوكبة". "سننظر أيضًا في الاتصالات الخلوية المباشرة مع Starlink، وهذه ميزة رئيسية ستتم إضافتها في العام المقبل مع تلك الرحلات الـ 144."

أعلنت الشركة لأول مرة عن الخدمة، التي ستسمح للهواتف الذكية العادية بالاتصال بأقمارها الصناعية، في عام 2022.

وقد كشفت عن هذه الخدمة جنبًا إلى جنب مع T-Mobile، التي وعدت بجعل هذه الإمكانية في متناول مشتركيها. وشبه الرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile، مايك سيفرت، هذه التكنولوجيا بوضع برج خلوي في السماء، وقال إنها يمكن أن تقضي على المناطق الميتة يومًا ما، مما يسمح للناس بالتواصل بسهولة مع أحبائهم حتى لو كانوا في وسط المحيط. وقال جوناثان هوفيلر، نائب رئيس مبيعات مؤسسة Starlink في SpaceX، في وقت سابق من هذا العام، إن الشركة تستعد لبدء اختبار الخدمة.

كما لاحظ آرس، قالت SpaceX سابقًا إن القدرة ستتطلب أقمارًا صناعية أكبر سيتم إطلاقها على متن مركبة Starship التابعة للشركة. ومع ذلك، لم يتم تشغيل الصاروخ العملاق بعد، وكان على الشركة تصميم قمر صناعي متوسط الحجم من طراز Starlink يمكنه الطيران على صواريخ Falcon 9. وهذا القمر الصناعي أكبر من النماذج القديمة ولكنه أصغر من تلك اللازمة لتمكين خدمات الصوت والبيانات. ليس لدى SpaceX خطط لطرح Starlink للصوت والبيانات حتى عام 2025، وستقدم قدرتها على الاتصال المباشر بالخلية مع تغطية الرسائل النصية في العام المقبل فقط.