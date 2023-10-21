السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يهزم ستراسبورج ومبابي يعزز الفارق مع مصطفى محمد

سولر ومبابي لاعبا
سولر ومبابي لاعبا باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على ستراسبورج بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي. 

أحرز كيليان مبابي هدف فريقه الأول في الدقيقة العاشرة عبر ركلة جزاء، قبل أن يضيف كارلوس سولير هدف فريقه الثاني في الدقيقة 31، بعدها أحرز فابيان رويز ثالث الأهداف في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يتوقف رصيد ستراسبورج عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

كما عزز كيليان مبابي صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي إلى 8 أهداف بعد صيامه عن التسجيل لثلاث مباريات متتالية في المسابقة، يأتي خلفه الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت برصيد 5 أهداف بالتساوي مع وسام بن يدر لاعب موناكو، وأكور أدامز مهاجم مونبيليه.

ويستعد مصطفى محمد رفقة نانت لمواجهة مونبيليه غدًا الأحد من نفس الجولة في مسابقة الدوري الفرنسي.

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