السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مع بداية موسم الفيروسات.. نصائح للحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى

الفيتامينات والمناعة
الفيتامينات والمناعة

بفعل تقلبات الطقس والتغير بين الفصول، يزداد فرص انتشار الفيروسات، وتزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، ويسعى العديد من الأشخاص إلى تقوية المناعة والحفاظ على هذا الجهاز الهام كثيرا في الجسم لأنه يحميك من الإصابة بالأمراض المختلفة.

نصائح للمواطنين من أجل الحفاظ على جهاز المناعة

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تقوي المناعة طريقة تحضير مربى التين

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مشروب شائع يساعد على تقوية جهاز المناعة

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين من أجل الحفاظ على جهاز المناعة:

 

  • تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى.
  • تجنب التدخيين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.
  • الإكثار من تناول الخضروات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين «ج - سي».
  • ممارسة الرياضة بانتظام
  • الحصول على وقت كاف من النوم والراحة يوميا
  • الحفاظ على النظافة الشخصية
  • تجنب التوتر والقلق النفسي حتى لا تسوء حالته مع الحفاظ على النظافة الشخصية.
  • الالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة
وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين من أجل الحفاظ على جهاز المناعة

الالتزام بالعادات الصحية الهامة مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة التي تتواجد بها.

 

وجاء ذلك وفقًا لمنشور لوزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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