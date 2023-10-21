زيزو يُهدر ركلة جزاء وهدف عالمي لـ أوباما

أهدر أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ركلة جزاء في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، خلال مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

احتسب حكم المباراة ركلة الجزاء للزمالك بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، بعدما استدعاه حكم الغرفة لمشاهدة حالة مشكوك فيها، حيث تصدى لاعب سموحة بيده للكرة التي قام بتصويبها شيكابالا.

واستطاع الزمالك التقدم بثلاثة أهداف نظيفة على سموحة في الشوط الأول، حيث أحرز مصطفى شلبي هدف التقدم، بينما أضاف زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 14.

فيما أحرز يوسف أوباما هدف مميز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة للزمالك على المقاولون العرب.

في سياق متصل، شهدت المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، لمؤازرة الفريق في لقاء سموحة المقام ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجحت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب في الفوز بانتخابات الفارس الأبيض بالأمس، والتي تتكون من: حسين لبيب رئيسا للنادى، هشام نصر نائبا للرئيس، حسام المندوه أمينا للصندوق.

بينم ضمت العضوية فوق السن كلا من: أحمد سليمان - هاني برزي - هاني شكري- محمد طارق- عمرو أدهم- حسين السيد.

فيما العضوية تحت السن شملت: نيرة الأحمر- أحمد خالد حسانين- رامي نصوحي.