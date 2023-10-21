صحة المنيا: تكثيف مكافحة ناقلات ومسببات الأمراض

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، فى اطار جهود مديرية الصحة بمحافظة المنيا، فى الحفاظ على صحة المواطنين، والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

قامت بتكثيف اعمال الترصد الحشرى والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض ، وذلك على مدار شهر سبتمبر الماضى.

وأوضحت الدكتورة رندا خيرى مدير عام الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، أن إدارة مكافحة ناقلات الأمراض واقسامها بالإدارات الصحية، قامت بتكثيف اعمال الترصد الحشرى والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض .

وتم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 6660 كيلو متر مربع، بإستخدام اجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3100 كيلو متر مربع ، و تعفير مساحة 2080 كيلو متر مربع لمكافحة الحشرات بإستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة.

وأضافت انه تم رش مساحة 120000مترا من المياه لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا، وتم فحص 914 عينة دم عشوائية، بالإضافة إلى فحص 5122 مجرى مائي بأطوال 7187.5 كيلو متر، وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا.

وأشارت إلى أنه تم عمل علاج ميكانيكي لعدد 32 مجرى مائي بأطوال 107 كيلو مترا ، وعلاج بالمبيد لعدد 2 مجرى مائي.

واوضحت انه تم فحص 47466 عينة بالعيادات الخارجية ، وفحص 66016 عينة ضمن المسح الميداني لنسبة 10% من سكان الريف ، وذلك فى اطار مكافحة البلهارسيا ، واوضحت ان إجمالي عدد المفحوصين طفيليات معوية بلغ 54307 ، بالإضافة ، إلى فحص 3333 حالة طفيليات معوية بعد العلاج، لافتة إلى أنه تم علاج 5403 حالة طفيليات معوية ، و 10 حالات بلهارسيا، وتنفيذ 124 زيارة إشرافية ومرور ميداني لمتابعة سير العمل ، بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية ، كما تم تنفيذ تدريب عملي على اعمال مكافحة الملاريا ، و تدريب على اعمال مكافحة القواقع خلال شهر سبتمبر 2023.