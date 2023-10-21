فحص 900 مواطن حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية تل محمد

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم السبت 21 /10/ 2023م أعمالها بالكشف على 900 حالة من أهالى قرية تل محمد مركز الإبراهيمية بالشرقية في الكثير من التخصصات الطبية، إذْ بدأت العيادات فى استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور/ أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتم الكشف على 790 حالة في 9 تخصصات طبية مختلفة وهي: (الباطنة - المتوطنة - القلب - الصدر - العظام - الروماتيزم - المخ والأعصاب - الأطفال - طب الأسرة).

تم تحويل 11 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى 110 حالات ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية، والدكتورة أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية بالمجان للمرضي وبيان لكل مريض حول كيفية استخدام الأدوية المصروفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، وفي ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.