صحة المنيا: تطعيم 112 ألفًا و880 طفلًا بالتطعيمات الروتينية

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أنه تم تطعيم 112 ألفا و880 طفلا، بالتطعيمات الروتينية بالمنيا، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضى 2023.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتقديم الرعاية العلاجية والوقائية، والحفاظ على صحة الطفل المصرى، وفى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد الدكتور عماد مهني مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة بمديرية صحة المنيا، أن التطعيمات الروتينية تشمل لقاح شلل الأطفال الفموى (سابين)، لقاح شلل الأطفال العضل ( سولك)، لقاح الخماسي ( التيتانوس – الدفتيريا – السعال الديكى –الإنفلونزا البكتيرى – الكبدى B )، لقاح الثلاثى الفيروسى ( MMR )، لقاح الكبدي رضع، لقاح الدرن، لقاح الثلاثى البكتيري، مقسمة حسب الفئات العمرية منذ ولادة الطفل، وحتى بلوغ الطفل 18 شهرا.