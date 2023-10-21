فرنسا.. الموافقة على تنظيم تجمع تضامنا مع غزة غدا في باريس

وافقت شرطة باريس على تنظيم تظاهرة من أجل غزة، غدا الأحد في ميدان "الجمهورية"، محذرة في نفس الوقت من أنه "لن يتم التسامح بأي تجاوزات.

وأوضحت الشرطة، أن هذا التجمع جاء بناء على دعوة جماعية؛ للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، محذرة من أنه "لن يتم التسامح بأي تجاوزات".

تأتي هذه الموافقة على هذه التظاهرة والتجمع بعد أن خرج آلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية (باريس) في مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء الخميس الماضي في ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد حظر - في وقت سابق - التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلا: "إنها من المرجح أن تخل بالنظام العام".. إلا أن آلاف من المواطنين وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المتواجدة في باريس تجمعوا الخميس الماضي في ميدان "الجمهورية" بباريس، وخرجوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وقد أعلنت المحكمة الإدارية في باريس - في وقت سابق اليوم - رفع الحظر الذي كان مفروضا على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.

وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد قرر الأربعاء إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسي منع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، لكن مجلس الدولة يرى أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة".

أعلنت الهند إرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطيني.وذكرت سفارة الهند بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم /السبت/ - انه من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى العريش يوم غد الأحد.

وأضافت السفارة أن المساعدات تشمل مواد طبية (حوالي 8 أطنان) عبارة عن إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تضم سوائل الحقن الوريدي ومسكنات الألم.

كما تشمل المساعدات مواد إغاثة (حوالي 30 طن)، وتضم الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.

و أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوليانسكي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه من المقرر أن يتم استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك نداء جماعيا من الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق باستئناف هذه الدورة الاستثنائية، ومن المهم للغاية أن تكون لكل دولة كلمتها.

وكانت روسيا قد وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويدين بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، لكن قابله مجلس الأمن بالرفض.

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