قومى المرأة بالبحر الأحمر يواصل تنفيذ فاعليات برنامج التثقيف المالى

يواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ فعاليات برنامج "التثقيف المالي" الذى أطلق علي مستوي محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وقالت نيرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر،

أن فرع المجلس يقوم بتنظيم عدد من تدريبات التثقيف المالى لتمكين السيدات اقتصاديا خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 م بمدينتى الغردقة وسفاجا

وأشارت أبو سريع، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والإقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية،

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الإحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الإدخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يقوم بتنفيذ العديد من هذه التدريبات على مستوى الجمهورية والتى تهدف إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية اعداد الموزانه الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته .