السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الهند تعلن عن إرسال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني

الهند
الهند

 

أعلنت الهند إرسال مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطيني وذكرت سفارة الهند بالقاهرة في بيان صحفي اليوم السبت انه من المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى العريش يوم غد الأحد.

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وأضافت السفارة أن المساعدات تشمل مواد طبية (حوالي 8 أطنان) عبارة عن إمدادات طبية وأدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، كما تضم سوائل الحقن الوريدي ومسكنات الألم.

كما تشمل المساعدات مواد إغاثة (حوالي 30 طن)، وتضم الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.

وفي سياق متصل  أعلن النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا تعتزم طلب عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوليانسكي حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه من المقرر أن يتم استئناف الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك نداء جماعيا من الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق باستئناف هذه الدورة الاستثنائية، ومن المهم للغاية أن تكون لكل دولة كلمتها.

وكانت روسيا قد وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويدين بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، لكن قابله مجلس الأمن بالرفض.

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