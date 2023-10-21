حالات يزيد معها خطورة الإنفلونزا.. احمي نفسك

حالات عديدة من الممكن أن تزيد من خطورة الفيروسات على الجسم، وذلك بالأخص مع بداية فصل انتشار الفيروسات، وتزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية في ظل تقلبات الطقس والتغير من فصل.

هناك حالات تزيد معها حدة الإصابة وشدتها وقد يضطر المريض معها الي دخول المستشفى، حيث إن مخاطرها في هذة الظروف تهدد حياته.

ورصدت وزارة الصحة والسكان المصرية، 7 حالات تزيد فيها خطورة الإنفلونزا:

أن يعاني المريض من الربو أو الأمراض التنفسية

أن يكون الشخص مصاب بأمراض الكلي أو الكبد أو الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعية الدموية.

إن كان المريض مصابا بالسكري

من يعاني من مشاكل في وظائف العضلات

كان المريض يعاني من ضعف المناعة بسبب الإصابة بالسرطان أو الإيدز.

إن كان يتناول باستمرار الأدوية الخاصة بالمناعة

إذا كان المريض يعاني من السمنة أو عمره أكبر من 65 عاما وأقل من 5 أعوام.

السيدات الحوامل والعاملين من أطباء وتمريض.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الحالات التي تزيد فيها خطورة الإنفلونزا، مشددة على أنه قد يُنظر للإنفلونزا على أنها من الأمراض البسيطة والتي غالبا لا تحتاج لتدخلات طبية، ولكن هذا له تأثيرات سلبية عديدة.

ومن جانب أخر، تؤكد الدكتورة إيرينا يارتسيفا على أهمية الحفاظ على الجرعات المطلوبة من الأدوية في علاج الأنفلونزا والعدوى الموسمية الرئيسية.

وقالت المعالجة وأخصائية المناعة إيرينا يارتسيفا في مقابلة إن الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه العديد من الأشخاص في علاج الأنفلونزا هو في كثير من الأحيان تناول الدواء بجرعة خاطئة.

وقالت الطبيبة إن هناك عدد كبير من المرضى لا يلتزمون بالعلاج بالجرعة المناسبة ولهذا السبب، لديهم شعور بأن لا شيء يساعدهم.

وأضافت يارتسيفا أنه عند علاجهم من مرض ما، غالبًا ما يستخدم البالغون جرعات من الأدوية "للأطفال"، موضحة أن الباراسيتامول، الموصى به كخافض للحرارة، مخصص للبالغين بمقدار 1000 ملغ ثلاث مرات في اليوم.

وتعتبر الطبيبة أن الخطأ الآخر هو الخوف المبالغ فيه من أعراض الأنفلونزا، وأن تسمم الجسم أثناء العدوى يمكن أن يستمر لعدة أيام أو أسبوع، وطوال هذا الوقت قد يشعر المريض بارتفاع درجة الحرارة والضعف الشديد والأوجاع والصداع، ووصفت عالمة المناعة مسار المرض بأنه ظاهرة طبيعية تمامًا ونصح بعدم الخوف منه.