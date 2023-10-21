تفريغ الكاميرات.. سقوط شاب من عقار في دار السلام

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع سقوط شاب مصاب بجروح طعنية في الجسم من عقار في دار السلام؛ وذلك لكشف ملابسات الحادث وغموض الواقعة.

وتبين عثور الأهالي على جثة شاب سقط أعلى أحد العقارات في وقت الفجر، وتبين أن الجثة بها إصابات متفرقة بالجسم، تم التحفظ عليها ونقلها للمشرحة.

وفى سياق متصل فقد تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالقاهرة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته في ظروف غامضة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى «يسري. علاء»، يبلغ من العمر 34 عاما يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية فضلا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتويات مسكنه لتستبعد الشرطة فرضية السرقة.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.