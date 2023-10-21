أب مصري يسمي مولودته فلسطين.. أجيال ورا أجيال

لقطة هزت السوشيال ميديا وأثبتت للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري، فقد أطلق أب مصري على مولودته الجديدة في قرية شبرا النخلة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اسم فلسطين.

ويعاني أهل غزة الشقيق منذ أكثر من أسبوعين للقصف المستمر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ما أسفر عن استشهاد الالاف وإصابة عشرات الالاف الاخرين، في ظل صمت دولي وتأييد غربي مريب.

الطفلة فلسطين

ولدت الطفلة فلسطين المصرية يوم الخميس الماضي، وقيدت في سجلات الإدارة الصحية بمدينة بلبيس برقم 4958.



وبحسب شهادة ميلاد فلسطين المصرية، فإن المولودة قد ولدت في مستشفى تحت إشراف طبي بمركز بلبيس، وقيدت في سجلات الصحة باسم فلسطين أحمد محمد حسن بيومي عطية.



