الإنتهاء من صيانة الأجزاء المتضررة بالباخرة النيلية الغارقة جزئيًا بالمنيا

قام فريق الورش الفنية بأعمال إصلاح ولحام مكثفة للأجزاء المتضررة من الباخرة النيلية الغارقة جزئيًا في المنيا بعد اصطدامها بكوبري النيل، واستطاعوا رفعها جزئيًا من قاع النهر وإعادتها إلى الحياة مرة أخرى، وتم استخدام أحدث التقنيات في إصلاح السفينة وضمان عودتها إلى العمل في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مرور اكثر من شهر على الحادث الأليم، حيث تم استدعاء العديد من الأطقم البحرية والفنية لإخراج الباخرة النيلية من قاع نهر النيل بعد ان حدثت فتحات كبيرة في الباخرة النيلية نتيجة اصطدامها في الستار الحديدي الذي كان يؤمن كوبري النيل في محافظة المنيا، ما أسفر ذلك عن تسرب المياه إلى داخلها وتعرضها إلى الغرق الجزئي.

وتمكن طاقم البحارة من استخراج تجمعات المياه من باطن الباخرة النيلية، بالإضافة إلى أن طاقم الصيانة نجح في رفع الباخرة إلى الأعلى بواسطة المعدات الثقيلة، ثم استقرت على ضفاف النيل.، لكن الأمر لم يكن سهلاً بسبب صعوبة تحرك السفينة الضخمة وتعقيد عملية إصلاحها، لكن بفضل جهود الفريق الفني والمهني، تمكنوا من إنجاز المهمة بنجاح وبأسرع وقت ممكن.

وتم استدعاء فريق من الورش الفنية لإصلاح السفن في مدينة القاهرة للتعامل مع الموقف الطارئ.

وبدأ الفريق بإغلاق الفتحات الكبيرة في قاعدة الباخرة وإصلاح أجزائها المنشقة باستخدام تقنيات اللحام المتقدمة.

واستغرقت عملية إصلاح الباخرة النيلية عدة أسابيع، حيث اشتملت على تنظيف داخلي مكثف لإزالة المياه المتسربة وإصلاح ضرر الهيكل.

لقد كانت هذه عملية تحتاج إلى مهارات فنية عالية وتركيز كبير لضمان استعادة الباخرة إلى حالتها الأصلية.

وبفضل الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق، تمكنوا من إعادة الباخرة النيلية إلى وضعها الطبيعي بنسبة كبيرة، وتم تأجيلها في الميناء بانتظار استعادة قوتها الكاملة. من المتوقع أن يتم تأمين الموارد اللازمة لتجهيز الباخرة واستقبال الزوار قريبًا.

وتعد رفع الباخرة النيلية الغارقة جزئيًا إنجازًا مهمًا في إعادة إحياء السفن النيلية وتشجيع السياحة البحرية في مصر. فقد تضررت القطاعات السياحية بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الأحداث السياسية والتحديات الأمنية، إلا أن استعادة وتجديد هذه الباخرة النيلية يمكن أن تسهم في استعادة شعبية المجال السياحي وزيادة الاهتمام بزيارة مناطق النيل بمصر.

بعد استعادة الباخرة وجعلها جاهزة للاستخدام مرة أخرى، سيتم تنظيم رحلات نيلية رومانسية ورحلات سياحية تعرض ماضي الحضارة المصرية وجمال النيل. ستوفر الرحلات النيلية فرصة للمسافرين للاستمتاع بالمناظر الخلابة واستكشاف المعابده القديمة والمواقع التاريخية المهمة على ضفاف النيل.

يعد رفع الباخرة النيلية الغارقة جزئيا نجاحًا يُحتفى به وسيلهم المزيد من الجهود الرامية إلى استعادة وتطوير قطاع السياحة النيلية في مصر. ستكون هذه الباخرة أحد الرموز التي تعكس تاريخ وثقافة مصر وستستقبل السياح من جميع أنحاء العالم لاستكشاف جمال النيل وتجارب سفر مميزة.