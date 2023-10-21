السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال التشيكي

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

 

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في موسكو، يان أوندريك، وأبلغته احتجاج موسكو على دور بلاده في تزييف الحقائق بشأن هجوم على قرية جروزا بمنطقة خاركوف.

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وقالت الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "إن الخارجية الروسية وردًا على الدور الذي قامت به مؤخرا وزارة الخارجية التشيكية، وجهت احتجاجا شديد اللهجة للقائم بأعمال جمهورية التشيك، كما تم تفصيل الموقف الروسي الخاص بالوضع في أوكرانيا، لا سيما في سياق الافتراءات الأوكرانية التي تبنتها براغ بشأن تورط القوات المسلحة للاتحاد الروسي المزعوم في شن هجمات على البنية التحتية المدنية في قرية جروزا".

 

ونوهت الخارجية الروسية بالدور "المعيب" الذي لعبته براغ في الصراع الدائر في أوكرانيا، مع الإشارة لتزويد كييف بالأسلحة بهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

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